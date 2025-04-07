“Пора отвечать, с кем вы”: Михаил Хазин рассказал, как Россия ответит “сидящему на всех стульях” Китаю

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В отношениях России и Китая наметились некоторые проблемы

На прошлой неделе Москву с неожиданным визитом посетил глава МИД Китая Ван И. Многие эксперты обратили внимание, что данный вояж оказался неожиданным, и о нем заранее нигде не сообщалось. По мнению Михаила Хазина между Москвой и Пекином давно назрел очень важный разговор.

Эксперт отметил, что во внешней политике Китая за последнее время последовало несколько провалов. Поднебесная не смогла достойно ответить на все экономические выпады Дональда Трампа. Также потерпели полный провал все мирные инициативы Пекина по мирному урегулированию украинского конфликта. Михаил Хазин считает, что проблема заключается в том, что часть китайских чиновников полностью ориентированы на США, и при первой возможности переходят на сторону соперника, как это было при распаде СССР.

Но главная ошибка Китая, по мнению Хазина, что в феврале 2022 года он посчитал Россию проигравшей стороной в украинском конфликте. Но осознав проблему быстро “переобулся” и перешел к политике равноправного партнерства.

При этом ни для кого не является секретом, что Китай продолжает поставлять Украине ключевые компоненты для военной продукции, в первую очередь беспилотников. Мало того, некоторые китайские компании присоединились к западным санкциям, тем самым давая понять, что американские и европейские рынки для них важнее сотрудничества с Россией.

Сейчас ситуация развивается таким образом, что действия США могут привести Китай к полной морской блокаде, если Дональд Трамп не отменит свои же торговые пошлины. И вот здесь Россия может ответить своим китайским партнерам за их желание посидеть на двух стульях.

«Представьте себе, что Трамп завтра звонит Путину и говорит: «Владимир, надо блокировать Китай, потому что китайские корабли везут детали для беспилотников на Украину и оптические кабеля для БПЛА. Если ты нам поможешь, то вся активность украинских дронов сойдет на нет, потому что поставки из Европы я блокирую». Зная Путина, полагаю, что он не поддастся на такую «разводку». Но, если Китай продолжит вести себя так, как он ведет, кто знает? Как говорится, с кем вы, мастера культуры? И сколько таких игр могло обсуждаться за два часа разговора Путина с Трампом?» - сказал Хазин на Rutube-канале «ПОВЕСТОЧКА».

Учитывая экономические проблемы, У Китая намечаются серьезные проблемы. Многие партнеры недовольны действиями китайских властей. При этом винить китайское руководство может только себя.

Именно поэтому Ван И и приехал с неожиданным визитом в Москву. Мы не удивимся, если после торговых пошлин в России скоро подешевеет весь китайский ширпотреб. Ну а куда Китаю девать огромную массу высвободившегося товара? А стоит ли россиянам выручать китайский бизнес?