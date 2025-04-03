Набиуллина сделала прогноз по инфляции и ключевой ставке на конец 2025 года

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Набиуллина рассказала депутатам о ситуации с инфляцией и предпринимаемых действиях по ее сдерживанию

Проблема высокой инфляции и перспективы снижения ключевой ставки по-прежнему остаются актуальными. По какому сценарию будет развиваться ситуация сегодня на совместном заседании в Госдуме по рассмотрению годового отчета Банка России за 2024 год рассказала Эльвира Набиуллина.

По мнению главы ЦБ, сегодня ситуация в стране находится под полным контролем регулятора. Поступающие данные фиксируют, что инфляция начала замедляться. Однако пока еще имеется много неопределенностей.

«В следующие месяцы инфляция продолжит снижаться и к концу года, по нашей оценке, придет в норму. Но в целом по этому году инфляция будет все еще выше 4%», — заявила Набиуллина.

Что касается снижения ставки рефинансирования, то этот процесс будет происходить по мере снижения инфляции. Однако этот процесс не будет быстрым. ЦБ должен быть полностью уверен в том, что ситуация не выйдет из-под контроля. Набиуллина напомнила депутатам, что в 2024 году инфляция в какой-то момент также начала снижаться, но потом неожиданно ускорилась, что привело к необходимости повышения ключевой ставки.

Суть прогноза в том, что к концу 2025 года инфляция замедлится, ставку могут снизить, но стопроцентной уверенности этом пока нет. При этом Набиуллина напомнила, что ключевая ставка зависит не только от инфляции и инфляционных ожиданий, но и от других факторов, которые предсказать с высокой точностью невозможно.

Базовый сценарий ЦБ на конец 2025 года предусматривает уровень ключевой ставки в пределах 19-22%. Если снижение и произойдет, то оно будет минимальным…