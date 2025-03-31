Фатальная ошибка Эрдогана, которая может лишить его власти уже в этом году

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Народные протесты в Турции против власти Эрдогана набирают силу

После небольшого затишья в Турции с новой силой возобновились акции протеста против нынешнего режима, на которые по данным оппозиции вышло более 2 млн. человек. Ситуация для Эрдогана стремительно ухудшается, и он реально может потерять власть.

Напомним, что причиной народных протестов стал арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который считался одним из главных соперников Эрдогана на предстоящих президентских выборах. Согласно проведенных социологических опросов, у нынешнего президента против него не было никаких шансов. Поэтому Эрдоган решил воспользоваться старой и проверенной тактикой устранения своих оппонентов, однако что-то пошло не так.

Глава нынешней турецкой оппозиции Озгюр Озель дал старт кампании сбора подписей за отставку Эрдогана и проведения досрочных выборов.

После нескольких дней разрозненных митингов, оппозиция стала действовать более слаженно, и очевидно, что у них появился мощный координатор. Можно предположить, что протесты будут поддержаны извне.

Почему нынешняя стратегия Эрдогана может дать сбой? Мы можем предположить, что политик стал на себя слишком много брать. Ни для кого не секрет, что нынешний президент Турции мечтает восстановить Османскую империю. Для того он в последнее время предпринимает много решительных шагов.

Ситуация в Сирии, где власть захватили еще недавние террористы, и был проведен настоящий геноцид христиан, бы осуществлен при непосредственной поддержке турецких сил.

К недавним волнениям в Абхазии также приложили руку турецкие спецслужбы.

Эрдоган вступил в открытый конфликт с нынешним руководством Израиля. И это уже очень серьезный звоночек для его будущей политической карьеры.

Но фатальная ошибка Эрдогана заключается в другом. За время его правления простое население страны стало гораздо беднее. Проводимая политика в интересах приближенных бизнесменов, почти ежедневная девальвация турецкой лиры, привели населения страны на грань нищеты. И народ уже устал от такой политики.

Вряд ли у оппозиции будут проблемы со сбором подписей за отставку Эрдогана, внешние силы помогут с организацией протестов. Время турецкого султана подходит к концу, возможно он покинет свой пост уже в этом году…