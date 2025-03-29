Renault вернется в Россию через Владивосток
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Renault может вернуться на росисйский рынок необычным способом
Иностранные бренды начинают готовиться к возвращению на российский рынок. Наверное, самую большую интригу вызывает вопрос, вернется ли в Россию автоконцерн Renault. Уже стало известно, что глава АвтоВАЗа Максим Соколов просит руководство страны запретить французам работать на российском рынке. Однако уже сейчас известно, что Renault решило зайти с другой стороны.
Как
Эти новости также подтвердили и в Минпромторге, однако отказались сообщить подробности, какие именно автомобили локализуют на Дальнем Востоке.
Однако в этой истории смущает один момент, пока речь идет о штучном производстве в 20 единиц, то есть годовой тираж составит всего 240 машин. Такой объем позволит «Восточному форпосту» пройти упрощенную сертификацию и изучить реакцию рынка.
Возможно планы изменились на фоне того, что Renault может официально вернуться на российский рынок гораздо раньше, ведь у него действует опцион на обратный выкуп активов действует до 2028 года. Однако правительство Москвы тоже встало в позу, и не намерено выпускать обратно французов. Они настаивают на технологическом партнерстве.
В общем интрига сохраняется. Мы, как всегда, следим за ситуацией и сообщаем нашим читателям самые актуальные новости.