Renault вернется в Россию через Владивосток

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Renault может вернуться на росисйский рынок необычным способом

Иностранные бренды начинают готовиться к возвращению на российский рынок. Наверное, самую большую интригу вызывает вопрос, вернется ли в Россию автоконцерн Renault. Уже стало известно, что глава АвтоВАЗа Максим Соколов просит руководство страны запретить французам работать на российском рынке. Однако уже сейчас известно, что Renault решило зайти с другой стороны.

Как пишет издание Motor.ru, серийное производство Renault Master под другим названием начнут собирать во Владивостоке. Фирма «Восточный форпост» намерена организовать сборку грузовиков и фургонов под брендом Forpost Recruit. Машинокомплекты планируется ввозить из Китая.

Эти новости также подтвердили и в Минпромторге, однако отказались сообщить подробности, какие именно автомобили локализуют на Дальнем Востоке.

Однако в этой истории смущает один момент, пока речь идет о штучном производстве в 20 единиц, то есть годовой тираж составит всего 240 машин. Такой объем позволит «Восточному форпосту» пройти упрощенную сертификацию и изучить реакцию рынка.

Возможно планы изменились на фоне того, что Renault может официально вернуться на российский рынок гораздо раньше, ведь у него действует опцион на обратный выкуп активов действует до 2028 года. Однако правительство Москвы тоже встало в позу, и не намерено выпускать обратно французов. Они настаивают на технологическом партнерстве.

В общем интрига сохраняется. Мы, как всегда, следим за ситуацией и сообщаем нашим читателям самые актуальные новости.