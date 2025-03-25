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Новые друзья Армении забыли об ее существовании. Для Пашиняна настало время прозрения

В последнее время в поведении премьер-министра Армении Николы Пашинянна произошли серьезные изменения. Еще недавно политик позволял себе весьма острое словесные выпады в сторону России. Армения официально готова была покинуть такие организации, как СНГ и ОДКБ. Но теперь все развернулось на 180 градусов. Очевидно, что Пашинян очень резко “переобулся”.

На днях стало известно, что Никола Пашиняна поручил госструктурам восстановить все связи со своими российскими коллегами и участвовать в совместных мероприятиях, об этом написало армянское издание «Грапарак» со ссылкой на свои источники. Мало того, Ереван запросил для себя статус наблюдателя в БРИКС. И Пашинян официально подтвердил свое участие в торжествах, посвященных 80-летию Великой Победы, хотя недавно еще не хотел этого делать.

Может показаться, что лидер Армении боится натиска Азербайджана, и пытается таким образом хоть как-то спасти страну от унижения своего геополитического противника. Однако реальные причины смены настроений лежат совершенно в другой плоскости.

Еще недавно Пашинян был уверен, что его новые союзники в лице Демократической партии США и французского президента Эммануэля Макрона, помогут Армении выстоять в непростой ситуации. Однако ситуация стала развиваться немного по другому сценарию.

В США выборы выиграл Дональд Трамп. У демократов сегодня много проблем. Но самое главное, армянская диаспора в США лишилась финансирования, а свои деньги тратить на свою историческую родину они не хотят. Да и Макрона тоже появились проблемы. Низкий рейтинг, подготовка к войне с Россией практически не оставили свободного времени французскому президенту решать проблемы Армении. Многие обещания остались пустыми словами.

Но есть один главный нюанс, о котором Пашинян забыл, это география и близость России и Армении. Волей-неволей пришлось переобуваться. Армения опять разворачивается в сторону России, хотя современные носители информации еще помнят недавние резкие высказывания некоторых политиков. Как себя поведет Россия в этой ситуации? Наверняка, как обычно, простит и поймет. Опять же географию никто не отменял. Да и Пашинян не вечный лидер, рано или поздно он также уйдет в историю, и вряд ли Армения будет его поминать добрым словом…