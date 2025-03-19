Всей правды все равно не скажут. Михаил Хазин объяснил истинный смысл “созвонов” Путина и Трампа

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Михаил Хазин прокомментировал истинный смысл переговоров между Путиным и Трампом

Вчера вечером состоялся очередной раунд телефонных переговоров между президентами США и России. Ажиотаж перед этим событием в мировых СМИ стоял нешуточный, все пытались предсказать итог этого мероприятия. И только Михаил Хазин спокойно реагировал на все новости, поскольку у него есть свой взгляд на все происходящее.

Эксперт обратил внимание на то, что это уже не первый созвон двух лидеров, и ему непонятно, почему в мире этому уделяют столько внимания. Все версии о признании Крыма, контроля над Запорожской АЭС, и прочие после завершения разговора не подтвердились, а значит это всего лишь плод фантазий журналистов.

Хазин уверен , что реальных тем переговоров между путиным и Трампом мы все равно не узнаем. Общественности донесут официальную информацию, заранее запланированную еще до этого мероприятия. Вся информация этого разговора будет закрытой.

Экономист уверен, что реальные и тайные переговоры между США и Россией идут уже давно, и на них уже есть четкие договоренности, о которых люди узнаю немного позже. А официальные переговоры, это только момент официально зафиксировать договоренности, и понять настроение своего оппонента.

Косвенно этот тезис подтвердил сам Трамп. В своей соцсети Truth Social американский президент написал, что многие элементы финального соглашения уже согласованы. Это высказывание многие восприняли как раз как знак о «тайной линии».

“Так что самое главное в сегодняшнем разговоре — сам факт разговора. А к уже (скорее всего) согласованной позиции публичную картинку, пусть через пень-колоду, приведут”, - заключил Хазин.

Кстати, официальный итог переговоров, это принятие решения отказаться наносить удары по энергообъектам. Российским военным уже отдан приказ, теперь необходимо дождаться официального решения украинской стороны. Об остальном стороны договорились договариваться…