Паника среди держателей валюты. Доллар подешевел до уровней февраля 2022 года

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Российская валюта показала лучшую динамику среди мировых валют

На вчерашних внебиржевых торгах произошло знаменательное событие. Курс доллара упал ниже 84 рублей, в моменте его значение было 82,97 рублей. Таким образом курс доллара вернулся на уровни, которые были в феврале 2022 года перед самым началом СВО. Российская валюта отыграла все потери. Между тем многие обладатели валюты находятся в панике.

И это не удивительно. Еще в январе доллар стоил 103 рубля, и многие аналитики давали прогнозы, что уже скоро российская валюта упадет до 120, а то и 150 рублей за один американский доллар. Некоторые россияне, наученные горьким опытом, все свои сбережения переводили именно в валюту. Сегодня падение доллара составляет почти 20 рублей, а обладатели валюты несут огромные убытки. И это при том, что цены в рублях продолжают расти.

Главный вопрос, что с валютой будет дальше? Сейчас складывается очень интересная ситуация. На курс влияет политика. Ожидание перемирия с Украиной играет на пользу рубля. Но еще больше курс рубля будет зависеть от итогов переговоров.

Если перемирие состоится, то курс доллара в России может еще сильнее упасть. Срыв переговоров, или обострение конфликта, могут сыграть против рубля, и мы увидим новую волну ослабления российской валюты.

В любом случае, когда тема перемирия отойдет на второй план, в приоритете окажутся проблемы в экономике, которых как в России, так и в мире очень много. Критическая фаза мирового кризиса еще не начиналась. Когда это случится, то будут снижаться котировки нефти, что также будет негативом для рубля.

Наверняка мы еще увидим доллар более дорогим, но и курс по 30 руб за одну единицу американской валюты вряд ли будет достигнут. Надо просто смотреть за ситуацией со стороны, и не пытаться играть с валютой, иногда это приносить серьезные потери…