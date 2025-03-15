Стали известны истинные причины “аномального” укрепления рубля

Российская валюта чувствует себя как никогда уверенно

Укрепление рубля с начала 2025 года стало для многих россиян настоящей неожиданностью. Обычно в российской экономике происходят обратные процессы. Чтобы понять, что нас ждет в будущем, необходимо понимать причины происходящего. Поэтому знать истинные факторы укрепления рубля очень важно.

По итогам первых двух месяцев текущего года в России резко сократился импорт. По данным Банка России совокупный импорт товаров и услуг в феврале составил $24.9 млрд., что на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также данный показатель оказался ниже аналогичного показателя за 2022 и 2023 годы.

Еще один фактор, сыгравший в пользу рубля, это структура внешнеторговых расчетов. По итогам 4 квартала 2024 года средняя доля рубля в расчетах по импорту превысила 48%, тогда как на протяжении 2022-2023 доля была на уровне 29%.

В итоге в России снизилась потребность в закупке иностранных товаров, как следствие снизилась потребность в валюте на их покупку. Спрос на иностранную валюту в первые два месяца 2025 года составил примерно до $26-28 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года аналогичный показатель составил $38 млрд., что на 27% (!!!) меньше.

Вместе с этим объем российского экспорта по итогам двух первых месяцев этого года составил $67 млрд. против $66.4 млрд., за аналогичный период 2024 года. Что доказывает, что западные санкции против России фактически не работают. Внешнеторговый баланс находится в положительной зоне и его стабильности ничего не угрожает.

То есть фактически санкции играют на укрепление рубля. Стоит ли этому радоваться?

Если санкции будут сняты, и в Россию вернутся иностранные бренды, спрос на валюту однозначно увеличится. Снятие санкций может снизить цены на нефть и газ, а значит поступления валюты в страну может уменьшиться. В итоге мы можем увидеть некоторое ослабление рубля. Но в любом случае, никакого апокалипсиса для российской валюты пока на горизонте не предвидится!