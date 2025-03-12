Итоги переговоров между США и Украиной. России озвучили предложение по перемирию

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Россия готовится дипломатический ответ на выдвинутые условия перемирия

Завершился первый раунд переговоров между США и Украиной, который проходил в Саудовской Аравии в Джидду. Уже известны их итоги.

После изнурительных многочасовых консультаций представители Украины заявили , что готовы к прекращению огня на рос 30 дней, однако при этом поставили ряд условий. Это произойдет только после того, как Россия согласится на аналогичные меры.

Также свои комментарии сделал и американская сторона. В частности представители американской администрации заявили, что возобновляют поставку Киеву разведывательной информации, и в случае отказа России от перемирия, продолжат поставлять Украине оружие.

Многие эксперты уже высказались, что подобные условия очень выгодны именно украинской стороной. Во-первых, остановится успешное наступление российских войск. Во-вторых, киевские власти смогут перегруппировать свои силы, провести мобилизацию, после чего смогут с новой силой вступить в бой.

Теперь важно, какой ответ даст российская сторона. Условия Москвы всем известны, это полный отвод украинских сил со всех российских территорий, также Украина должна на законодательном уровне принять нейтральный статус, после чего боевые действия незамедлительно прекратятся.

По итогам прошедших переговоров стало понятно, что администрация Трампа все же больше играет на украинской стороне. Единственный плюс для России, что США отвергают ввод на Украину европейских миротворческих войск.

В любом случае стоит дождаться официального ответа российской стороны на выдвинутые предложения. Также анонсирован очередной телефонный звонок между Трампом и Путиным, после чего ситуация может проясниться, и мы узнаем как события будут развиваться дальше…