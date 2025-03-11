Рубль берет новую высоту. Курс доллара упал ниже 86 рублей

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Российский рубль начал новую волну укрепления

Сегодня на внебиржевых торгах рубль, впервые с начала года опустился ниже отметки 86 руб. за один американский доллар. По отношению к китайскому юаню российская валюта взяла отметку в 11, 77 за одну единицу китайской валюты. Возможно в ближайшем времени мы сможем увидеть и более высокие отметки.

По-прежнему на укрепление рубля играет ожидание окончания украинского конфликта. Сейчас идут активные переговоры всех участников конфликта. Сегодня ожидается встреча американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии. Инвесторы ждут определения позиции сторон.

Также на стороне рубля играют слухи о том, что США рассматривают возможность смягчения санкционного давления на Россию, перезапуск газопровода”Северный поток”, и возвращения на российский рынок иностранных компаний.

Вместе с российским рублем подрастает и индекс Московской биржи ММВБ, которому удалось закрепиться выше отметки 3200 пунктов.

Учитывая тот факт, что переговорный процесс будет длительным, и постоянно будут поступать какие-то новости, то есть большая вероятность того, что и курс российского рубля и значения ММВБ мы можем увидеть гораздо выше.

Небольшой негатив во всю эту историю вносит уверенно дешевеющая нефть, котировки которой уже ушли ниже отметки $70 за баррель. Поскольку российский бюджет до сих пор зависит от нефти, в какой-то момент это может негативно сказаться на его курсе.

Ну а пока российской валюте ничего не угрожает, она уверенно укрепляется. Мы по-прежнему не советуем спекулировать валютой, поскольку колебания довольно резкие, и можно получить серьезный убыток от открытых позиций.