Политика

Две хорошие новости для Газпрома. Российский газ может триумфально вернуться в Европу

Опубликовано
Иван Гордеев
корреспондент
Газпром политика экономика

Источник фото: globallookpress.com

На фоне потепления отношений между Россией и США перспективы Газпрома значительно улучшились

За последние несколько лет Газпром превратился из народного достояния в компанию неудачника. Начало СВО, ввод санкций, подрыв газопровода “Северный Поток”, практически полная потеря европейского рынка, трудные переговоры с Китаем по “Силе Сибири 2”. В прошлом году убыток газового концерна превысил триллион рублей. Акционеры несли постоянные убытки. Но вот кажется в конце тоннеля забрезжил лучик надежды. 

На этой неделе для Газпрома появилось сразу две обнадеживающие новости.

Первая хорошая новость заключается в том, что стало известно, что директор оператора Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг продвигает идею возобновить работу этого газопровода, и в данный момент идут активные переговоры по привлечению в проект американских инвесторов. Об этом написало британское издание Financial Times. Такая идея вполне может сработать на фоне потепления в отношениях между Россией и США. Якобы по имеющейся у них информации уже разработан подробный план будущей сделки с Газпромом. 

Буквально только что подоспела вторая новость. Как пишет издание Bloomberg Европейская комиссия отложила на неопределенный срок публикацию дорожной карты по окончательному и поэтапному отказу от российского ископаемого топлива. Это произошло на фоне многомесячного роста котировок природного газа, которые уже подходят к своим критическим значениям для европейской экономики. На фоне этого сообщения цены стали немного снижаться. 

Очевидно, что Европа начинает осознавать всю трудность ситуации, в которой она оказалась. Последней каплей переполнившей чашу, стал отказ Украины поставлять российский газ, шедший транзитом через ее территорию. 

В случае подтверждения обеих новостей, у Газпрома есть шанс триумфально вернуться на европейский рынок. Но главным индикатором должно стать снятие западных санкций. Акции компании на эти новости реагируют позитивно. 

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