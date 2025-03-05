Без провокаций не обошлось. Итоги выступления Дональда Трампа перед Конгрессом США

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Главне тезисы из выступления Дональда Трампа перед Конгрессом США

Сегодня Дональд Трамп впервые в должности президента США выступил перед Конгрессом. Еще накануне он обещал сообщить что-то грандиозное. Также поступала информация о возможных провокациях во время его речи. И стоит констатировать, что без них не обошлось.

В самом начале выступления Трампа демократы попытались сорвать его выступления громкими криками со своих мест. Дело дошло до того, что спикер палаты представителей Майк Джонсон распорядился удалить из зала самого активного крикуна - конгрессмена от демократической партии Эла Грина.

Далее обстановка успокоилась, и Дональд Трамп продолжи свою речь, которую он символически назвал “Возрождение американской мечты”.

Основная часть главы Белого дома была посвящена внутренней экономической политике в США. Трамп прошелся по проблемам миграции, пообещал брать на работу профессионалов, а не людей определенной расы и половой принадлежности.

Президент США подтвердил свою приверженность торговым войнам, и пообещал всем производителям, что стоимость их товаров будет гораздо выше, если они их будут производить не в США.

Также президент США анонсировал строительство самого крупного газопровода в мире из Аляски, который должен снабжать газом страны Азии, в первую очередь Японию и Южную Корею.

Дональд Трамп предложил европейцам взять на себя руководство альянсом НАТО. Конечно же был упомянуть и украинский конфликт. Лидер США упомянул, что пока Америка тратила сотни миллиардов долларов на помощь Украине, страны ЕС тратили аналогичные суммы на покупку нефти и газа в России, что по его мнению недопустимо. Трамп пообещал вернуть все деньги, потраченные на Украину.

Собственно и все. Как говорится ожидание было более интригующим, чем само выступление. Но политическое шоу на этом не прекращается. Впереди в США ожидается принятие бюджета. Илон Маск, возглавивший в правительстве отдел DOGE, обещал жестко урезать финансирование многих статей расходов. Наверняка это вызовет массу протестов с обеих сторон, так что страсти еще будут кипеть нешуточные…