Михаил Хазин заявил об опасности “девальвации евро в разы”

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Трудности в экономике ЕС могут негативно сказаться на курсе единой европейской валюты

В российской прессе часто любят рассуждать о судьбе американского доллара, которому часто пророчат скорое обесценивание. Однако не меньшая опасность, по мнению Михаила Хазина грозит единой европейской валюте.

Выступая в эфире радиостанции «Говорит Москва», эксперт сказал, что судьба евро полностью зависит от действий США. И при желании американцы могут обрушить курс этой валюты в один миг.

В свое время Федеральная резервная система США выдала ЕЦБ миллиардные кредиты на поддержание курса евро. Сегодня Америка сама находится в непростом экономическом положении. Государственный долг превысил $36 трлн. На эти деньги, которые вложены в европейскую экономику можно погасить значительную часть этих долгов. И рано или поздно ФРС может потребовать свои деньги обратно!

«Кто-то скажет, что ФРС — это частная структура, не американское государство. А вы всерьёз считаете, что триллионы долларов, выведенные в Европу, никак не влияют на экономику США? Я могу вас уверить, что на потребление граждан Евросоюза они очень сильно влияют. Если их убрать, то мы увидим и девальвацию евро в разы, и резкое падение уровня жизни населения в Западной Европе. И тогда, естественно, у этого населения возникнет целая куча вопросов: «А скажите нам, дорогие друзья, чего это мы должны кормить Мерца, фон дер Ляйен?»

На сегодняшний день именно евро является одним из главных конкурентов американского доллара на международном валютном рынке. По данным межбанковской системы SWIFT, в августе 2024 года доля евро в международных расчетах составила 21,6%. В случае ликвидации евро, доллар останется единственной резервной валютой. Как известно, Дональд Трамп считает одной из главных своих задач на посту президента США, укрепление позиций доллара в мире. Поэтому исключать того сценария, о котором говорит Хазин, исключать нельзя. Ну а как все будет в реальности, покажет время…