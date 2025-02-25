Рубль штурмует новые высоты. ЦБ жестко наказал валютных спекулянтов

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Российская валюта укрепилась до уровней августа 2024 года

Российский рубль штурмует новые вершины. Сегодня на валютных торгах курс доллара впервые с августа 2024 года опустился ниже 85 руб.

Таким образом все аналитики, которые в начале года пророчили российской валюте сильное ослабление до уровней 120 за доллар и выше, сильно ошиблись. Тем самым российский Центробанк жестко наказал всех спекулянтов, которые играли на ослабление рубля. Заманив ловушку слухами об ослаблении, инвесторы, поставившие на рост американской валюты несут крупные потери.

Сильное укрепление рубля происходит на фоне новостей о контактах России и США, и возможно скором окончании острой фазы СВО. Поэтому потенциал для укрепления рубля еще есть.

Однако не стоит забывать и про риски. Так сложилось исторически, что для российского бюджета не выгоден сильно крепкий рубль. Также это не выгодно и российским производителям, чья продукция на фоне укрепления рубля становится дороже, по сравнению с зарубежными аналогами. Поэтому, скорее всего курс рубля может корректироваться. По расчетам Минфина благоприятный курс рубля находится на уровне в 95-93 руб. за доллар. С большой долей вероятности к концу года мы можем увидеть стоимость валюты на этих уровнях.

Также не стоит забывать о больших проблемах мировой экономики. Сегодня основная цель, которую преследует администрация Белого дома, и лично Дональд Трамп, это снижение котировок на энергоносители, для смягчения издержек промышленного сектора. В случае дальнейшего удешевления нефти на мировых рынках, данный факт может негативно сказаться на рубле.

В общем впереди нас ждет волатильность, но серьезных угроз для нашей национальной валюты в данный момент в данный момент нет, поэтому все спекуляции могут привести к серьезным потерям.