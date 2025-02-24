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Новый канцлер Германии сделал ряд заявлений

В Германии завершились внеочередные выборы в Бундестаг. Уже известны результаты, победители делают свои первые заявления.

После подведения итогов стало понятно, что выборы выиграл Альянс Христианско-демократического и Христианско-социального союзов ХДС/ХСС, который смог набрать 28,6% голосов избирателей. На втором месте с результатом 20,8% расположилась партия «Альтернатива для Германии» (АДГ).

Партия нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), проиграла эти выборы с треском. Она смогла набрать всего лишь 16,4% избирателей. Также в бундестаг смогли пройти “зеленые” с 11,6% и “левые” с 8,8% голосов соответственно.

Это только означает то, что мы уже больше никогда не увидим на руководящих постах этой страны таких персонажей как Шольц и Бербок, они уходят в прошлое. А новым канцлером теперь станет Фридрих Мерц.

Во время предвыборной кампании этот политик выступал за проведение более жесткой миграционной политики. Также он делал много резких заявлений по поводу украинского конфликта, в частности настаивал на том, чтобы Германия передала Украине свои дальнобойные ракеты Taurus. В этом плане для России для России важно было услышать первые заявления Мерца после оглашения результатов. В эфире немецкого телеканалов ARD и ZDF он заявил, что вопрос об отправке европейских военных на Украину не стоит на повестке:

«Это вопрос сегодня вообще не стоит на повестке дня», — отметил Мерц. По его словам, первый вопрос, который стоит на повестке, — «как дальше поддержать Украину, чтобы она могла обороняться». По его мнению, Европа до сих пор делала это недостаточно.

Весьма противоречивое заявление, которое намекает на то, что новая власть в Германии выступает за продолжение конфликта. Хотя уже сейчас понятно, что решение этого вопроса зависит от других политиков, и мнение Европы никого не интересует.