Армения ищет способы замены российскому продовольствию

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Власти Армении рассматривают вопросы об уменьшении продовольственной зависимости от России

Как известно Армения под руководством Никола Пашиняна выбрала политику на сближение с ЕС. 12 февраля в первом чтении парламентом республики был принят проект закона о начале вступления в эту организацию. Это означает только одно, что Армения при нынешнем руководстве будет стремиться максимально отдалится от России. В частности перед властями Армении поставлена задача замещения на армянском рынке российского продовольствия альтернативным.

Такое поручение правительству дал Пашинян на совещании, состоявшимся 18 января. Стоит признать, что Армения довольно сильно зависит от российского продовольствия. Например, практически весь объем подсолнечного масла и часть сахара, эта страна импортирует из РФ. А поставки зерна из нашей страны находятся на критическом уровне, особенно после потери Карабаха.

Чтобы доказать свою верность ЕС, армянские власти приняли решение диверсифицировать устоявшиеся маршруты доставки продовольствия в страну.

В качестве альтернативы Армения рассматривает в качестве главного партнера по закупке продовольствия Казахстан. Однако тут есть проблемы. Российское продовольствие дешевле, уже отлажены все логистические пути. Но самое главное, непонятно, готов ли Казахстан полностью снабжать Армению всем необходимым продовольствием. Также в качестве альтернативы поставкам из России могут служить Грузия и Иран. Но и здесь есть проблемы, как законодательные, так и логистические. В частности у Армении нет полноценного железнодорожного сообщения с Ираном.

Что при этом не учитывает Пашинян? Именно Россия является крупнейшим торговым партнером Армении. Оставшаяся часть торгового оборота страны приходится на страны ЕАЭС. Также Ереван покупает российские энергоносители по льготным ценам. В случае вступления в ЕС, это все будет потеряно. А с продовольствием шутить рискованно, ибо в Армении реально может наступить голод.

Но время одуматься пока есть, и не факт, что ЕС хочет по быстрому обзавестись новым участником союза. Потому что давать придется много, а взять будет практически нечего…