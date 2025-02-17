Инфляция в США ускорилась. Почему это плохая новость для российского рубля

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На прошедшей неделе рубль резко укрепился, однако есть вероятность, что долго это продолжаться не будет

Резкое укрепление рубля на прошлой неделе для многих оказалось неожиданным. Курс доллара в моменте был ниже 89 рублей. Некоторые россияне решили воспользоваться удачным моментом и купили иностранную валюту для заграничных поездок этим летом. Возможно они и правы, поскольку есть большая вероятность того, что такой низкий курс долго не продержится.

Причин, по которым российская валюта может пойти в обратную сторону хоть отбавляй. Но все же стоит обратить внимание на одну новость, которая пришла из США. А там, как и в России, продолжает расти инфляция. По данным за январь 2025 года индекс потребительских цен (CPI) в Америке составил 3%, и это максимальное значение с июня 2024 года. Например, в декабре 2024 года, CPI составил 2,9%.

По сравнению с российской действительностью, это смешные показатели. Но тут важна динамика, а она в американской экономике ухудшается. А это значит, что американскому правительству необходимо срочно принимать какие-то меры.

Высокая инфляция означает, что ФРС вряд ли на своем следующем заседании снизит учетную ставку. Это все негативно может сказаться на фондовом рынке, и в частности на котировках сырья. Именно сырье играет важную роль в разгоне инфляции в США.

Кстати Трамп уже предпринимает усилия по давлению на ОПЕК+, с целью увеличить объемы добычи нефти и тем самым сбить стоимость бочки нефти. Американским нефтяникам увеличили квоты по добыче. В какой-то момент это все может сыграть свою роль, и нефть может подешеветь. Некоторые эксперты прогнозируют падение котировок до уровня $60 за баррель. А поскольку курс рубля во многом зависит от стоимости нефти, то и его курс может легко пойти в обратную сторону.

Стоит ли сейчас покупать валюту? Это стоит делать только в том случае, если вам очень необходимы доллары и евро, например для поездки за границу. Любая спекуляция на валюте в таких условиях очень опасно. Прошлая неделя показала, что резкое снижение курса привело к закрытию некоторых обменных пунктов, владельцы которых не хотели продавать валюту себе в убыток. Любое неправильное движение, может привести к серьезным финансовым потерям.