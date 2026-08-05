Забываем про вуз: бюджет захватила «олимпиадная мафия»

ЕГЭ сломан: почему стобалльники массово пролетают мимо бюджета в 2026 году

ЕГЭ сломан: почему стобалльники массово пролетают мимо бюджета в 2026 году

Приемная кампания 2026 года войдет в историю как момент окончательного слома российской системы высшего образования. Ситуация, при которой абитуриент с 310 баллами не проходит на бюджетное место, перестала быть злой шуткой и стала суровой реальностью. Социальный лифт в виде Единого госэкзамена с грохотом остановился. В топовых вузах страны бюджетные места закончились еще до начала основного этапа зачисления, обнажив глубокий системный кризис, в котором оказались зажаты талантливые школьники.

Главными виновниками образовательного коллапса стали 2 параллельные реальности. С одной стороны, невероятно раздутый рынок репетиторских услуг привел к катастрофической инфляции баллов. Получить 100 баллов по профильному предмету теперь означает не природную гениальность, а наличие у родителей сотен тысяч рублей на многолетнюю натаскивающую дрессуру. С другой стороны, бюджетные места на 60 или даже 100 процентов оказались оккупированы победителями различных олимпиад. Академические эксперты уже открыто заявляют о формировании настоящей олимпиадной мафии, где право поступления без экзаменов фактически приватизировано закрытыми структурами, оставляющими обычным отличникам лишь крохи с барского стола.

Ситуацию доводит до полного абсурда западная калька на индивидуальные достижения абитуриентов. Чиновники решили оценивать не только знания, но и социальную активность, начисляя дополнительные баллы за волонтерство. В итоге гениальный, но замкнутый подросток-интроверт, который днями напролет решает сложнейшие уравнения, проигрывает при поступлении сверстнику, который просто набрал нужные часы за раздачу воды на городских форумах. Вместо погружения в науку старшеклассники вынуждены заниматься искусственным фармом бумажек с благодарностями ради спасительных 5 или 10 баллов.

Однако за этим приемным хаосом скрывается предельно четкий и циничный макроэкономический расчет государства. Стране, находящейся в условиях кадрового голода, больше не нужны легионы менеджеров, политологов и маркетологов. Экономика критически нуждается в операторах станков с ЧПУ, монтажниках, сварщиках и токарях. Делая высшее образование элитным, дорогим и труднодоступным, власти мягко, но целенаправленно выдавливают молодежь в систему профессионалитета. Уже сейчас более 60 процентов школьников покидают парты после 9 класса, выбирая колледжи.