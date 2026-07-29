Путепровод на Текстильщиков в Вологде сдадут раньше времени

Источник фото: администрация Вологды

Пешеходный путепровод на улице Текстильщиков областной столицы будет сдан в начале осени. Такое заявление сделал глава города Сергей Жестянников.

Капитальный ремонт путепровода ведёт компания «Мостостроительный отряд № 61». Стоимость работ оценивается в 233 миллиона рублей.

«Мост был в аварийном состоянии, поэтому при поддержке правительства области занялись его капитальным ремонтом. Работы выполнены уже на 95 % и идут с опережением графика.Благодарю подрядчика за оперативную работу. По контракту объект должны завершить в ноябре, но работы уже в финальной стадии. Сейчас важно сделать подъёмники для маломобильных групп граждан и провести благоустройство. Планируем сдать мост к сентябрю, на два месяца раньше запланированного изначально срока», — заявил Сергей Жестянников.

Специалисты обновили путепровод полностью: отремонтировали конструкции железобетонных опор, пролётные строения, а также ряд балок, обновили покрытие моста, ограждение. Сейчас идет монтаж освещения, формирование деформационных швов, установка антискользящего покрытия.

Подрядной организации осталось провести работы по сооружению платформ для маломобильных групп граждан, благоустройство в зоне лестничных сводов № 1 и 3, а также часть работ, связанных с сооружением водоотведения.

«Этот мост — связующее звено между микрорайоном № 6 и микрорайоном Лоста. Здесь всегда был большой пешеходный трафик. Хочется сказать большое спасибо подрядчику, который на два месяца раньше завершает этот мост. Переправу оборудуют системой для маломобильных граждан и системой видеонаблюдения для комфорта и безопасности вологжан», — комментирует руководитель филиала «Фабрика добрых дел» в микрорайоне Элма Михаил Тихомиров.

В 2026 году в Вологде также идут капитальные ремонты Пошехонского путепровода у вокзала, Мяснорядского моста на улице Козлёнской, продолжается строительство Некрасовского моста.