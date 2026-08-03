Синоптики рассказали о погоде в Вологодской области на ближайшие дни

Источник фото: Вологодский ЦГМС

К концу недели характер погоды изменится

Погоду в Вологодской области на предстоящей неделе будет определять гребень антициклона, который принесет малооблачную погоду без осадков. Правда, из-за затока прохладной воздушной массы максимальная температура не превысит +23 градусов.

Такая погода сохранится в понедельник, вторник и среду.

«В ночь на четверг без осадков, минимальная температура по области составит +10… +13 градусов. Утром и днем, начиная с западных округов, территория области окажется под влиянием циклона с запада: пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы», - уточнили в вологодском Гидрометцентре.

Такая же погода с дождями ожидается и в пятницу. При этом температурный фон в течение недели будет близок к климатической норме.