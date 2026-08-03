Партия вологодских яиц отправилась в Кувейт

Источник фото: Вести.ру

Всего с начала года в это государство на юго-западе Азии отправлено уже 2,6 млн яиц

Партия яиц, произведенных птицефабрикой Вологодской области, отправлена в Кувейт. Всего, как пояснили в региональном управлении Россельхознадзора, ветеринарный сертификат выдан на партию в 288 тысяч штук.

«Партия отгружена с одного из птицеводческих предприятий Вологодской области и проследует автомобильным транспортом транзитом через Азербайджан, Иран и Ирак», - уточнили в Россельхознадзоре.

Всего с начала этого года в Кувейт экспортировано 2,6 млн шт. инкубационных куриных яиц. В прошлом году яйца из Вологодской области не экспортировались.