В Вологде сегодня закрыли для пешеходов Красный мост

Источник фото: Соцсети Сергея Жестянникова мост

Сооружение будет закрыто на месяц

В Вологде с понедельника. 3 августа закрыт для пешеходов Красный мост. Как заявил глава Вологды Сергей Жестянников, во время ремонта подрядчик обновит пешеходную часть, ограждение, лестничные сходы с обеих сторон, а также смонтирует освещение.

«В качестве покрытия будет уложена плитка с гранитным напылением – она эстетичнее и долговечнее асфальта. Ограждение меняем полностью – основа будет металлической, а сверху установим деревянные перила. Такое сочетание и надёжно, и эстетично. Также проработаем решения для маломобильных групп населения, чтобы въезд на мост для них был удобным и безопасным», – рассказал Сергей Жестянников.

В связи с ремонтными работами до 1 сентября мост будет закрыт для пешеходов. Это необходимо для проведения демонтажа старого покрытия и укладки нового, а также ремонта лестниц.

В те периоды, когда будут проводиться виды работ, не требующие ограничения движения пешеходов, проход по мосту будет открываться.

Обойти место проведения работ и пересечь реку можно будет через Октябрьский мост.