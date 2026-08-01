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Стала известная афиша на сентябрь в Вологде

Областная филармония обещает осенью эксперименты и выступления звезд. В частности, 19 сентября перед вологжанами выступит признанный виртуоз Михаил Дзюдзе, который на своей балалайке‑контрабасе сыграет от виртуозной классики до музыкальных шуток и абсурдистских номеров.

«24 сентября на сцену выйдут звёзды оперной сцены: заслуженный артист РФ, солист «Геликон‑оперы» и приглашённый солист Большого театра Михаил Гужов (бас); приглашённая солистка театра Фараджана в Новаре Ирина Волкова (контральто, Италия); обладатель премии «Золотой голос России» Максим Панасенко (баритон). В программе — арии, дуэты и сцены из опер русских композиторов, а также романсы Чайковского, Рахманинова и Римского‑Корсакова — музыка», - сообщает областная филармония.

Закроет музыкальный сентябрь Камерный струнный оркестр Владимирской филармонии. Программа воссоздаст атмосферу интимных вечеров в дворянских усадьбах XIX века, где музыка жила не в больших залах, а звучала для узкого круга близких людей.