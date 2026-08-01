В Вологде начнутся экскурсии по сталинским местам

Источник фото: Вологодский музей-заповедник

Экскурсионный маршрут будет пешеходным

В Вологде будут проводить экскурсии по сталинским местам. Новые экскурсии «Вологда Сталина» запускает Вологодский государственный музей-заповедник. Экскурсии будут посвящены Вологде начала XX века и местам, связанным с пребыванием в вологодской ссылке Иосифа Сталина.

«Экскурсия «Вологда Сталина» начинается со знакомства с музеем «Вологодская ссылка», во дворе которого установлен памятник вождю. Далее участники пройдут по центральным улицам – Марии Ульяновой, Ленина, Лермонтова, где экскурсовод расскажет о знаковых местах и людях в истории ссыльной Вологды. Маршрут покажет, какой была Вологда той эпохи, и привлечёт внимание к историко-культурному наследию города через реальные события и судьбы людей», – рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Экскурсии начинаются уже сегодня, сбор групп будет организован в музее «Вологодская ссылка» на улице Марии Ульяновой, 33.

Как уточнили в пресс-службе главы региона, бойцы СВО и члены их семей могут побывать на этой экскурсии бесплатно. Теперь военнослужащие и их близкие могут свободно посещать любые сборные экскурсии каждую первую субботу месяца – нововведение вступает в силу с августа во всех филиалах Вологодского музея-заповедника.