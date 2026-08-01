Городские власти обещают основательно отремонтировать Красный мост

Источник фото: Соцсети Сергея Жестяникова

К ремонту Красного моста подрядчик приступает уже сегодня

В Вологде с сегодняшнего дня начинается ремонт Красного моста. По словам главы Вологды Сергея Жестянникова, мост уже неоднократно ремонтировали, но прежних решений было недостаточно. Сейчас городские власти обещают отремонтировать мост основательно, чтобы больше к этому вопросу не возвращаться несколько лет.

«Будет уложена плитка с гранитным напылением – она эстетичнее и долговечнее асфальта. Концепция «Единая набережная» должна прослеживаться во всём. Полностью меняем перила. Основу сделаем металлической, а сверху установим деревянные перила. Такое сочетание – и надёжно, и эстетично», - рассказал Сергей Жестянников.

Также появится новое освещение моста. в частности, будут установлены новые опоры с обеих сторон, на которые повесят гирлянды.

Много нарекания со стороны вологжан вызывали наклоны входных групп, по котором маломобильным гражданам сложно было заезжать на мост.