Городские власти обещают основательно отремонтировать Красный мост
Источник фото: Соцсети Сергея Жестяникова
К ремонту Красного моста подрядчик приступает уже сегодня
В Вологде с сегодняшнего дня начинается ремонт Красного моста. По словам главы Вологды Сергея Жестянникова, мост уже неоднократно ремонтировали, но прежних решений было недостаточно. Сейчас городские власти обещают отремонтировать мост основательно, чтобы больше к этому вопросу не возвращаться несколько лет.
«Будет уложена плитка с гранитным напылением – она эстетичнее и долговечнее асфальта. Концепция «Единая набережная» должна прослеживаться во всём. Полностью меняем перила. Основу сделаем металлической, а сверху установим деревянные перила. Такое сочетание – и надёжно, и эстетично», - рассказал Сергей Жестянников.
Также появится новое освещение моста. в частности, будут установлены новые опоры с обеих сторон, на которые повесят гирлянды.
Много нарекания со стороны вологжан вызывали наклоны входных групп, по котором маломобильным гражданам сложно было заезжать на мост.
«Будем думать, как исправить. Возможно, поставим металлические направляющие, добавим поручни. Технически проработаем, чтобы всё было удобно и безопасно», - пообещал глава Вологды.