Кирилловского предпринимателя поймали на нарушения закона при ловле рыбы

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Нарушения выявлены с помощью системы «Меркурий»

Предпринимателя из Кирилловского уличили в нарушении законодательства при ловле рыбы. Как пояснили в межрегиональном управлении Россельхознадзора, нарушения были выявлены с помощью системы «Меркурий».

«Установлено, что на рыбоводном участке Шекснинского водохранилища было добыто 710 кг леща, 591 кг судака, 452 кг густеры, 450 кг щуки, 450 кг жереха, 244 кг чехони, 154 кг плотвы, 75 кг окуня, 72 кг налима, 29 кг сазана, 21 кг язя, 20 кг берша, 6 кг красноперки. При этом в электронных ветеринарных сопроводительных документах в информационной системе «Меркурий» размещены сведения о разрешении на добычу водных биологических ресурсов, в котором виды: «берш», «жерех», «лещ», «окунь», «плотва», «синец», «судак», «налим», «щука», «чехонь», «густера», «красноперка», «язь» отсутствуют», - уточнили в Россельхознадзоре.

В связи с нарушениями предпринимателю объявили предостережение, а также указали на необходимость точно указывать реквизиты на вылов отдельных видов рыбы.