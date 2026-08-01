Новости

В Госавтоинспекции рассказали, в каких округах в выходные усилят проверки

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
Госавтоинспекция рейды

Источник фото: Управление Госавтоинспекции Вологодской области рейды

В муниципалитеты направят сотрудников спецроты ДПС


Госавтоинспекция проводит в эти выходные усиленные рейды в ряде муниципалитетов. В частности, особое внимание будет уделено Вологодскому, Вожегодскому, Грязовецкому, Шекснинскому, Великоустюгскому, Бабушкинскому и Сямженскому округам, а также Вологде.

«Для усиления работы по пресечению нарушений в муниципалитеты области направляются сотрудники специализированной роты дорожно-патрульной службы», - сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

Экипажи ДПС намерены удалять с дорог водителей, пренебрегающих законом. Повышенное внимание будет уделяться выявлению нетрезвых водителей, а также детям на мопедах и питбайках.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Заморозка цены на год: в России появился новый инструмент инвестиций в золото
Четыре золотые медали взяли вологжане на соревнованиях среди ветеранов СВО
Вологжане стали чаще банкротиться