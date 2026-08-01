В Госавтоинспекции рассказали, в каких округах в выходные усилят проверки

Источник фото: Управление Госавтоинспекции Вологодской области рейды

В муниципалитеты направят сотрудников спецроты ДПС

Госавтоинспекция проводит в эти выходные усиленные рейды в ряде муниципалитетов. В частности, особое внимание будет уделено Вологодскому, Вожегодскому, Грязовецкому, Шекснинскому, Великоустюгскому, Бабушкинскому и Сямженскому округам, а также Вологде.

«Для усиления работы по пресечению нарушений в муниципалитеты области направляются сотрудники специализированной роты дорожно-патрульной службы», - сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

Экипажи ДПС намерены удалять с дорог водителей, пренебрегающих законом. Повышенное внимание будет уделяться выявлению нетрезвых водителей, а также детям на мопедах и питбайках.