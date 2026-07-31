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Вологжане стали чаще банкротиться

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
банкротство статистика

Источник фото: Пресс-служба судов области

Банкротятся как предприниматели, так и физические лица


Жители Вологодской области стали чаще банкротиться. Как сообщает пресс-служба судов области, за первое полугодие 2026 года арбитражный суд рассмотрел 2171 дело по спору о банкротстве, что на 17,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Большая часть дел касается физических лиц – 2068 дел. Для сравнения, в прошлом году в суде было рассмотрено 1755 дел о банкротстве физлиц.

Также рассмотрено 80 дел в отношении юридических лиц и 23 – в отношении индивидуальных предпринимателей.

«За отчетный период поступило 2 535 заявлений о рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве) – на 143 заявления больше, чем годом ранее», - уточнили в областном суде.

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