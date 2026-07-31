На вологодское колесо обозрения в ближайшее время начнут навешивать кабинки

Источник фото: Соцсети Сергея Жестянникова

Аттракцион, напомним, устанавливают в парке Ветеранов

На вологодское колесо обозрения, которое устанавливают в парке Ветеранов, в ближайшее время начнут навешивать кабинки. Как рассказал в соцсетях глава города Сергей Жестянников, кабинки для аттракциона уже почти все доставлены в Вологду и уже смонтированы рельсовые направляющие, с помощью которых кабинки навесят на колесо.

Процесс монтажа кабинок займет около недели.

«Возведение колеса обозрения реализуется на средства инвестора. Оно будет 40-метровым в высоту, оборудованным 20 закрытыми кабинками, которые одновременно смогут вмещать до 120 посетителей. Аттракцион оснастят системами отопления и кондиционирования, а в тёмное время суток конструкция будет подсвечиваться иллюминацией», – уточнил Жестяников.

Запустить аттракцион инвестор планирует в начале августа.