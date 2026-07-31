В Вологде началось благоустройство Торговой площади

Компания из Казани благоустроит площадь за 460 млн рублей

В Вологде компания из Казани ООО «Татмелиоводстрой» начала благоустройство торговой площади. Стоимость работ составит 460 млн рублей. Подрядчик обновит общественное пространство общей площадью 1,4 га по обеим сторонам дороги.

Сейчас территория Торговой площади огорожена, начались демонтажные работы.

«Начинаем давно ожидаемое обновление – выставляется ограждение, готовим площадку к основному этапу. Торговая площадь связывает несколько важных городских пространств: улицу Мира, площадь Революции, Кремлёвскую площадь, Кремлевский сад и набережную. Поэтому проводить работы именно в этом году было принципиально важно – чтобы не оставлять разрывов в благоустройстве центра», - рассказал глава города Сергей Жестянников.

Подрядчик выложит плитку по всей территории площади, чтобы сделать единый маршрут вместе с проспектом Победы и улицей Мира, в роще у церкви Покрова на Торгу появится звездное небо.

Все работы планируется завершить в 2027 году.