Общежитие для металлургов начали строить в Череповце
Здание будет 10-этажным на 100 квартир
В Череповце начали строить общежитие для металлургов. Об этом сегодня в соцсетях рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. По его словам, в настоящее время рабочие начали забивать сваи для фундамента. Всего подрядчику предстоит забить 401 сваю.
«Это проект, обещанный заводчанам. Труженики попросили об этом на нашей встрече с коллективом Череповецкого металлургического комбината. Началась забивка свай для фундамента, всего предстоит забить в основание 401 сваю. Здание будет 10-этажным на 100 квартир», - написал глава региона.
Проект обойдется областному и городскому бюджету Череповца в 558,3 млн рублей. Сдача объекта запланирована на декабрь 2027 года.
«Это не первый социальный проект, который реализуем по просьбам металлургов: в прошлом году отремонтировали улицу Мира, ведущую к проходным предприятия. На этот проект направили 1,25 млрд рублей», - добавил Георгий Филимонов.