Общежитие для металлургов начали строить в Череповце

Здание будет 10-этажным на 100 квартир

В Череповце начали строить общежитие для металлургов. Об этом сегодня в соцсетях рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. По его словам, в настоящее время рабочие начали забивать сваи для фундамента. Всего подрядчику предстоит забить 401 сваю.

«Это проект, обещанный заводчанам. Труженики попросили об этом на нашей встрече с коллективом Череповецкого металлургического комбината. Началась забивка свай для фундамента, всего предстоит забить в основание 401 сваю. Здание будет 10-этажным на 100 квартир», - написал глава региона.

Проект обойдется областному и городскому бюджету Череповца в 558,3 млн рублей. Сдача объекта запланирована на декабрь 2027 года.