Переменчивая погода ожидается в ближайшие дни в Вологодской области

Источник фото: Вологодский ЦГМС погода

Антициклональный характер погоды будут разбавлять дожди

Вологодские синоптики сообщает о переменчивой погоде в ближайшие дни. Если сегодня в восточных округах еще сохранится влияние циклона, то на западе и в центре обойдется без осадков, а температура воздуха составит от +22 градусов на востоке до +27 градусов в западных округах.

В субботу погоду будет определять гребень азорского антициклона, благодаря которому на территории региона установится малооблачная погода с температурой до +30 градусов.

«В ночь на воскресенье к крайним западным округам приблизится атмосферный фронт, пройдет кратковременный дождь, возможны грозы. Температура воздуха составит +11… +16 градусов. Днем зона фронта со штормовой погодой сместится к центру. На крайнем западе местами возможен сильный дождь. На востоке пока обойдется без существенных осадков. Максимальная температура составит от +22 до +27 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

Кратковременный дождь ожидается также в ночь на понедельник, а днем вновь ожидается усиление антициклона, поэтому осадки пройдут только местами. Температура воздуха составит до +23 градусов.