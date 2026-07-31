Георгий Филимонов пригласил патриарха Кирилла на празднование юбилея Вологды

Источник фото: Соцсети Георгия Филимонова

Патриарх может принять участие в закладке первого камня в основание Спаси-Всеградского собора

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов пригласил патриарха Кирилла на юбилей Вологды, который будет отмечаться в следующем году. Предложение было озвучено на встрече Георгия Филимонова с патриархом, которая состоялась накануне в Даниловском мужском монастыре в Москве.

Особое внимание на встрече было уделено возрождению Спасо-Всеградского собора — утраченной святыни, которая ранее украшала Сенную площадь областной столицы. В 2027 году, когда город будет праздновать 880-летие, планируют завершить проектирование и приступить к строительству. На встрече обсудили возможность участия Патриарха Кирилла в проведении чина освящения и закладки первого камня в основание Спасо-Всеградского собора.

Также среди ключевых проектов – реставрация Вологодского кремля, Ферапонтова и Спасо-Прилуцкого монастырей, восстановление деревянной церкви Ильи Пророка XVII века в Белозерске. Обширную работу проводят совместно с Благотворительным фондом «Наследие Русского Севера».