Источник фото: Соцсети Сергея Жестянникова

Объект должен стать полноценной спортивной точкой притяжения

В Вологде обновят скейт-парк «Яма». Уже на следующей неделе там начнутся работы по расширению функционала, в результате которого будут дополнительно обустроены баскетбольная площадка и площадка для стритбола.

На площадке будет нанесено акриловое и асфальтобетонное покрытие, а также установлены профессиональные баскетбольные стойки.

«По периметру смонтируем ограждение высотой 4 метра, добавим трибуны, скамейки и урны. Существующую воздушную линию освещения убираем под землю, монтируем новые линии со светодиодными светильниками и системой видеонаблюдения», - рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.

Кроме того, на площадке установят модульные тренажеры для воркаута. Как уточнил Сергей Жестянников, главная задача – сделать их скейт-парка не просто спортивную зону, а точку притяжения для подростков, где они будут заняты делом.

Полностью площадку обещают обновить до середины сентября.