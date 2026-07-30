Вологжанин заказал поджог собственного премиального автомобиля ради получения страховки

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Исполнитель за работу получил от заказчика 50 тысяч рублей

Полиция Вологды заявила о раскрытии поджога автомобиля BMW четвертой серии, совершенном на улице Ломоносова областного центра. С заявлением о поджоге автомобиля в правоохранительные органы обратился владелец иномарки.

Сыщики изучили камеры видеонаблюдения и вычислили личность поджигателя, которым оказался 40-летний вологжанин. На допросе мужчина рассказал, что поджог ему заказал сам владелец BMW, заплатив за работу 50 тысяч рублей.

«Как выяснили правоохранители, около года назад заявитель приобрёл автомобиль в лизинг. Первые полгода он вносил платежи вовремя, но затем из-за финансовых трудностей платить перестал. Лизинговая компания расторгла контракт и потребовала вернуть машину. Чтобы избежать этого, мужчина решил инсценировать поджог ради страховой выплаты», - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Общий ущерб от поджога превысил 7 млн. рублей. По факту поджога возбуждено уголовное дело. Исполнитель преступления помещен под домашний арест, а заказчику избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.