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В Великом Устюге благоустроят Сквер землепроходцев

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
благоустройство Свеза

Источник фото: На его благоустройство направлено 20 млн рублей

На его благоустройство направлено 20 млн рублей


Лесопромышленная группа «Свеза» направила 20 млн рублей на благоустройство Сквера землепроходцев в Великом Устюге в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Проект станет частью подготовки города к 880-летнему юбилею и продолжением программы социально-экономического развития территории. Туристический центр Вологодчины — Великий Устюг — в 2027 году отмечает свое 880-летие. Сквер землепроходцев располагается в центре города и открывает вид на живописную набережную реки Сухоны.

Средства «Свезы» позволят обновить памятник знаменитым великоустюгским первооткрывателям, участвовавшим в освоении Сибири и Дальнего Востока.

Кроме того, в сквере проведут озеленение, обустроят прогулочные дорожки из брусчатки, установят скамейки, качели и архитектурную подсветку. Также там построят семейное кафе с видом на реку Сухону. После завершения работ общественное пространство станет новой точкой притяжения для жителей и гостей Великого Устюга.

«Для нас развитие городской среды — это часть долгосрочной работы в территориях присутствия. Как один из крупнейших работодателей Великого Устюга, мы заинтересованы в том, чтобы город становился комфортнее для жизни, работы и отдыха. Поэтому в рамках программы «Свеза Рядом» мы поддерживаем проекты, которые меняют качество городской среды и помогают готовить Великий Устюг к его 880-летию», — прокомментировала Валентина Лихачева, директор по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию группы «Свеза».

Программа реализуется в рамках соглашения о социально-экономическом развитии Великоустюгского округа, заключенного компанией «Свеза», правительством Вологодской области и администрацией муниципалитета. Общий объем инвестиций компании «Свеза» и привлеченного финансирования составил около 1 млрд рублей. Средства вкладываются в развитие городской среды, здравоохранения, образования, транспортной инфраструктуры, а также поддержку общественных и предпринимательских инициатив. В 2026 году общий объем социальных инвестиций лесопромышленной группы в Великоустюгский округ составит около 30 млн рублей.

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