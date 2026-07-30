Вологодский бизнес стал брать больше кредитов

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При этом кредитный портфель увеличился за счет крупных заемщиков

Вологодский бизнес стал больше брать кредитов в основном за счет крупных заемщиков. Об этом говорится в июльском выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

В Вологодской области кредитный портфель бизнеса на начало июня составил 177,3 млрд рублей. За месяц темп прироста составил 5,9%. Главным образом кредитный портфель вырос за счет заимствований обрабатывающих предприятий – на 8,7%, до 107,2 млрд рублей.

«Мы видим, что по мере смягчения денежно-кредитных условий сегмент корпоративных клиентов постепенно восстанавливается. Условия кредитования для бизнеса постепенно улучшаются. Умеренные ставки по кредитам возможны только при стабильно низкой инфляции и низких инфляционных ожиданиях. Наша задача – не ограничить кредитование, а создать условия, при которых его рост будет сбалансированным. Сейчас Банк России особенно взвешенно принимает решения по денежно-кредитной политике и осторожно снижает ставки в экономике, чтобы снизить инфляцию и защитить доходы и сбережения граждан и бизнеса от обесценения», – рассказал управляющий отделением Вологда Северо-Западного ГУ Банка России Алексей Щербинин.