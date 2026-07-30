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Все экскурсии пройдут в начале августа

Необычные экскурсии организуют для вологжан ко Дню строителя два вологодских застройщика -«ЧерриДом» и MAXI LIFE. В честь праздника для вологжан организуют экскурсии по строящимся объектам.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, вологжане смогут познакомиться с современными планировочными решениями, технологиями строительства и благоустройства, которые применяются при возведении современных жилых комплексов.

Первая экскурсия пройдет 1 августа в 12:00 в ЖК MAXI LIFE на улице Возрождения, 35. 5 августа в 18:00 объект сможет посетить еще одна группа вологжан. Для этого также необходимо заполнить электронную форму .

13 августа в 18:00 экскурсию проведет застройщик «ЧерриДом» по адресу: улица Республиканская, 14. 16 августа в 14:00 будет возможность посетить экскурсию в выходной день.

Все экскурсии бесплатные. Количество мест ограничено.