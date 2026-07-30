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Фестиваль «Открытое небо» пройдет под Вологдой

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
парашютисты фестиваль

Фестиваль пройдет на аэродроме в Труфаново


Под Вологдой 2 августа в честь Дня ВДВ пройдет фестиваль «Открытое небо». Мероприятие организуют на аэродроме в Труфаново.

Как сообщает пресс-служба администрации Вологды, в программе запланированы прыжки с парашютом, военизированная полоса препятствий, выставка оружия и парашютной техники, а также праздничный концерт.

В частности, перед вологжанами выступят певица Велеслава, Влад Виноградов, шоу-балет «Фиеста», а также творческий коллектив «На ночь глядя».

Фестиваль пройдет базе учебно-тренировочного центра «Патриот», 8-й километр автодороги Вологда – Дубровское. Вход свободный.

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