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Как нехватка рабочих рук добивает бизнес в Литве: к чему готовиться работодателям из-за массовой лени зумеров

Европейская мечта в Прибалтике приобрела весьма неожиданные очертания. Пока мировые экономисты ломают голову над тем, как спасать стагнирующие рынки, власти Литвы совершили открытие, объясняющее колоссальную безработицу в стране. Оказывается, литовцы просто стали жить слишком хорошо. Именно так глава местной Службы занятости Инга Балнаносене прокомментировала пугающую официальную статистику, согласно которой 15 000 молодых граждан республики принципиально нигде не работают и не учатся. По мнению чиновницы, этот феномен тотального безделья — всего лишь «новая реальность» невероятно разбогатевшей страны. Современная литовская молодежь, выросшая на сказках о европейском процветании, отказывается марать руки тяжелым физическим трудом. Вместо того чтобы идти на заводы или стройки, где экономика отчаянно задыхается от нехватки рабочих рук, молодое поколение предпочитает комфортно сидеть на шее у родителей. Они массово грезят о теплых креслах в уютных офисах и непыльной работе в сфере услуг, причем амбиции эти зачастую не подкреплены ни профильным образованием, ни реальными профессиональными навыками.

Однако за этой красивой ширмой «избыточного благополучия» скрывается весьма суровая и отнюдь не радостная макроэкономическая реальность. Пока молодежь вольготно ищет себя, медитируя на родительских диванах, официальный уровень безработицы в Литве совершил резкий скачок, пробив отметку в 7,4 процента только за первый квартал текущего года. Ситуация на рынке труда складывается настолько драматично, что сегодня каждый 7 житель этой прибалтийской страны не может найти себе применение. Но и это еще не все поводы для своеобразной национальной гордости: по свежим данным, Литва триумфально возглавила антирейтинг Европейского союза по уровню безработицы среди молодежи. Более того, ряд европейских оценок недавно признал республику беднейшей страной ЕС, исходя из показателя среднего времени, которое простому человеку необходимо затратить для заработка одного доллара. Согласитесь, весьма специфическое получается «благополучие», при котором статус самой нищей страны Евросоюза элегантно списывается властями на банальную лень зумеров и их нежелание перетруждаться.

Вместо того чтобы решать системные проблемы рухнувшей промышленности и создавать конкурентные рабочие места, государственные мужи нашли универсальный и очень удобный выход — просто призвать всех к моральной осознанности. Та же Балнаносене щедро поделилась бюрократической мудростью, заявив, что ответственность за этот коллапс должны солидарно взять на себя семьи, школы и частный бизнес, раз уж карьера перестала быть для нового поколения жизненной ценностью. Вот только независимые эксперты этот чиновничий оптимизм совершенно не разделяют. Аналитики бьют тревогу, прогнозируя, что текущая ситуация неизбежно спровоцирует новую, еще более разрушительную волну миграции. Настоящие специалисты, уставшие от этого экономического сюрреализма и низких зарплат, окончательно сбегут в более благополучные страны Западной Европы. А на родине останутся лишь самые «осознанные» искатели себя, продолжающие наслаждаться статусом безработных лидеров Евросоюза за счет стремительно тающих родительских сбережений.