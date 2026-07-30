Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Работы по благоустройству выполнит компания «К-Менеджмент»

На набережной Вологды создадут новый карманный парк. Работы по строительству выполнит компания-застройщик «К-МЕНЕДЖМЕНТ». Площадь обновляемой территории – более 1 тыс. кв. м. Полное окончание работ запланировано в сентябре.

«Для отдыха вологжан на территории карманного парка будут организованны благоустроенные зоны отдыха. Там специалисты смонтируют малые архитектурные формы, скамейки, урны. На прилегающих территориях планируется провести озеленение – уложить газон и высадить различные виды кустарников. Также предстоит выполнить укладку бортового камня и брусчатки, смонтировать освещение», – рассказал заведующий строительством Андрей Сорокин.

Карманный парк на набережной станет дополнением к масштабному благоустройству этого объекта, которое ведется к 880-летию Вологды. Модернизация Набережной реки Вологды идет по обоим берегам, формируется большая прогулочная зона протяженностью более 2 км. Общая стоимость работ составляет более 1,3 млрд рублей, средства выделены из бюджетов трёх уровней.