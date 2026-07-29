Более 9 млн рублей направят региональные власти на обучение студентов – инженеров

Источник фото: Страница Георгия Филимонова в соцсетях инженеры

Власти компенсируют затраты на подготовку специалистов по профилю «Оптические приборы и системы в машиностроении»

Власти Вологодской области компенсируют затраты на подготовку специалистов по профилю «Оптические приборы и системы в машиностроении». За счёт этих средств будут компенсированы затраты Вологодского госуниверситета на подготовку специалистов.

«Образовательную программу вуз реализует совместно с Вологодским оптико-механическим заводом в ответ на актуальный запрос крупнейшей организации оборонно-промышленного комплекса области в обучении высококвалифицированных кадров. В этом году на первый курс готовы принять 16 человек по целевой квоте. Обучение оплачиваем за счёт бюджетных средств, предприятие берёт на себя обязательство по выплате повышенной стипендии студентам», – рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Отбор осуществляется по результатам ЕГЭ. Студенты, принятые на обучение, подписывают четырёхстороннее соглашение с министерством экономического развития, промышленности и торговли области, Вологодским государственным университетом и Вологодским оптико-механическим заводом.