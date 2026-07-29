В Вологде на несколько дней ограничат движение по Советскому проспекту

Специалисты будут ремонтировать 200 метров труб

В Вологде на несколько дней ограничат движение по еще одному участку Советского проспекта.

С 30 июля по 3 августа специалисты вологодской ТЭЦ ПАО «ТГК-2» проведут реконструкцию более 200 м труб. На время проведения работ движение по Советскому проспекту будет перекрыто на пересечении с улицей Первомайской.

Реконструкция участка тепловой сети проводится в рамках подготовки города к отопительному сезону. Работы необходимо провести для подачи тепла в дома вологжан в зимний период.

Объехать ремонтируемый участок можно по улицам Зосимовская, Козленская и Яшина. Кроме того, на время введения ограничения изменятся маршруты автобусов № 1 и №2.