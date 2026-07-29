Реконструкция вологодского аэропорта обойдется бюджету почти в 4 млрд рублей

Источник фото: РБК Вологда аэропорт

Аукцион по поиску подрядчика уже объявлен

В Вологде объявили аукцион на реконструкцию аэропорта с удлинением взлетно-посадочной полосы. Конкурс на выбор подрядчика для первого этапа работ продлится до 14 августа, сообщает портал RosTender.info .

Финансирование выделят из бюджета Вологодской области, на эти цели направили более 4 млрд рублей. Подрядчик выполнит строительно-монтажные работы с 14 сентября 2026 года по 13 октября 2028 года. Реконструкция повысит пропускную способность аэропорта и улучшит качество обслуживания пассажиров.

В первый этап также войдут модернизация систем освещения, укрепление основания полосы и улучшение дренажных систем. Эти меры обеспечат надежность эксплуатации в разных погодных условиях. Подрядчик учтет современные стандарты безопасности и экологические требования.