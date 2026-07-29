Ремонт пешеходного моста в Вологде обещают завершить раньше срока

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Работы идут с опережением графика

Пешеходный мост на улице Текстильщиков в Вологде будет сдан в начале осени.

«Работы выполнены уже на 95 % и идут с опережением графика. По контракту объект должны завершить в ноябре, но работы уже в финальной стадии. Сейчас важно сделать подъёмники для маломобильных групп граждан и провести благоустройство. Планируем сдать мост к сентябрю, на два месяца раньше запланированного изначально срока», — рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.

Специалисты обновили путепровод полностью – отремонтировали конструкции железобетонных опор, пролётные строения, а также ряд балок, обновили покрытие моста, ограждение. Сейчас идет монтаж освещения, формирование деформационных швов, установка антискользящего покрытия. Подрядной организации осталось провести работы по сооружению платформ для маломобильных групп граждан, благоустройство в зоне лестничных сводов № 1 и 3, а также часть работ, связанных с сооружением водоотведения.