Резиденцию изящных искусств планируют открыть в бывшем посольстве США в Вологде
Источник фото: Страница Георгия Филимонова в соцсетях
Объект культурного наследия федерального значения восстановили за два года
В доме Пузан-Пузыревского в Вологде, в котором завершилась реставрация, планируют разместить резиденцию изящных искусств областной картинной галереи — экспозицию, связанную с посещением Вологодчины представителями императорского дома Романовых.
О завершении реставрации заявил в соцсетях губернатор региона Георгий Филимонов.
«Объект культурного наследия федерального значения восстановили за два года. Укрепили фундамент и обновили отмостку, привели в порядок кровлю и фасады, выполнили внутреннюю отделку, воссоздали утраченную при перепланировке парадную лестницу. Общая стоимость реставрации составила порядка 140 млн рублей», - рассказал глава региона.
Согласно историческим данным, в доме на улице Герцена, 35, построенном в XIX веке, в начале XX столетия жил американский посол и размещалось посольство США.
«Предстоит благоустроить прилегающую территорию объекта и оснастить помещения. Обновлённый памятник архитектуры станет ещё одним подарком к 880-летию Вологды и новым местом притяжения для жителей и гостей областной столицы», - написал в соцетях Георгий Филимонов.