Резиденцию изящных искусств планируют открыть в бывшем посольстве США в Вологде

Источник фото: Страница Георгия Филимонова в соцсетях

Объект культурного наследия федерального значения восстановили за два года

В доме Пузан-Пузыревского в Вологде, в котором завершилась реставрация, планируют разместить резиденцию изящных искусств областной картинной галереи — экспозицию, связанную с посещением Вологодчины представителями императорского дома Романовых.

О завершении реставрации заявил в соцсетях губернатор региона Георгий Филимонов.

«Объект культурного наследия федерального значения восстановили за два года. Укрепили фундамент и обновили отмостку, привели в порядок кровлю и фасады, выполнили внутреннюю отделку, воссоздали утраченную при перепланировке парадную лестницу. Общая стоимость реставрации составила порядка 140 млн рублей», - рассказал глава региона.

Согласно историческим данным, в доме на улице Герцена, 35, построенном в XIX веке, в начале XX столетия жил американский посол и размещалось посольство США.