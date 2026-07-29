Инициативы вологодских парламентариев поддержаны депутатами Госдумы

Источник фото: Пресс-служба Законодательного собрания области Заварин

Законопроекты вологжан успешно прошли все этапы парламентского рассмотрения

Восьмой созыв Государственной Думы завершил свою работу. Спикер федерального парламента Вячеслав Володин подвел главные итоги прошедшей пятилетки.

Депутаты Госдумы приняли в общей сложности 2980 федеральных законов, из которых более двух третей составили акты прямого действия. Почти сорок процентов принятых решений имели социальную направленность. Среди них — инициативы, разработанные и внесенные Законодательным собранием Вологодской области.

Законопроекты вологжан успешно прошли все этапы парламентского рассмотрения и стали действующими федеральными законами. Это, например, изменения в Семейный кодекс РФ и закон об образовании, закрепившие преимущественное право приёма в школы для детей, находящихся под опекой в семье. По инициативе депутатов ЗСО также приняты поправки в федеральный закон об основах туристской деятельности, которые расширили возможности прохождения аттестации в качестве гидов и экскурсоводов для студентов профильных колледжей и вузов. Кроме того, на последней сессии Госдумы приняты поправки в закон о поддержке детей-сирот, которыми из документа исключен термин «формы умственной отсталости».

Председатель Законодательного собрания Вологодской области Роман Заварин подчеркнул значимость этого результата для региона.