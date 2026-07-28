Пока в Вологде штрафуют за шпоры, идеальных стобалльников по ЕГЭ лишили бюджетных мест в России

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310 баллов не спасут: стобалльники пролетели мимо бюджета

Пока в Вологд е суды штрафуют местных выпускников за найденные в паспорте шпаргалки на ЕГЭ по обществознанию (да, это не шутка, а информация от пресс-службы судов), на федеральном уровне разворачивается куда более масштабная образовательная драма. Система Единого госэкзамена, которая изначально задумывалась как главный социальный лифт и гарант равного доступа абитуриентов из регионов в ведущие вузы страны, в этом году потерпела окончательный крах. Абсолютные стобалльники, потратившие годы на репетиторов и зубрежку, внезапно обнаружили, что двери топовых университетов для них наглухо закрыты. На смену честной конкуренции баллов пришло новое привилегированное сословие — «олимпиадники», которым теперь по умолчанию принадлежат все бюджетные места.

Символом абсурда приемной кампании стал беспрецедентный случай в Финансовом университете при Правительстве РФ. Абитуриент, набравший фантастические 310 баллов из 310 возможных (максимум за экзамены плюс десять баллов за индивидуальные достижения), не смог пройти на бюджет. Как наглядно подтверждают скриншоты из личного кабинета, на направление «Международная экономика и торговля» было выделено всего 52 бюджетных места, однако оригиналы документов подали 92 обладателя права БВИ (поступление без вступительных испытаний). В итоге идеальный отличник оказался вытеснен далеко за черту зачисления просто потому, что не имел олимпиадного диплома. После того как история вызвала колоссальный общественный резонанс, ректор вуза пообещал выделить талантливому парню специальный грант на обучение, но эта частная подачка лишь подчеркивает системный провал.

Изучение списков зачисленных в СПбГУ показывает, что ситуация носит характер настоящей эпидемии. Как следует из обнародованной статистики, на «Математике» все 38 бюджетных мест до единого забрали олимпиадники. На «Журналистику» подали документы 37 победителей олимпиад при наличии всего 33 мест, из-за чего за бортом остались десятки блестящих абитуриентов с баллами выше трехсот. Публицист Егор Холмогоров справедливо отмечает, что в стране сформировалась закрытая каста, принципы формирования которой вызывают массу вопросов об объективности. Простые смертные с идеальным ЕГЭ теперь могут рассчитывать в лучшем случае на второсортные институты.

Политолог Александр Сайгин подчеркивает, что сама по себе идея ЕГЭ все еще остается самым эффективным из предложенных механизмов, однако правила игры требуют немедленной и жесткой корректировки. По логике здоровой конкуренции, вузы должны жестко квотировать места для олимпиадников — например, отдавать им не более десяти процентов от общего числа бюджетных мест, оставляя всё остальное для тех, кто честно сдал госэкзамены. В противном случае государство рискует получить не просто поколение разочарованной молодежи, но и мощнейший фактор внутреннего социального напряжения, ведь наглухо перекрытые социальные лифты бьют по доверию к власти гораздо сильнее, чем любые внешние экономические трудности.