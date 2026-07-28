Вологодская область стала лидером по стоимости топлива среди регионов СЗФО

Данные публикует Росстат

Вологодская область стала лидером по стоимости топлива среди регионов Северо-Запада. Как сообщает Росстат, средняя цена за 1 литр топлива в Вологодской области на минувшей неделе составила 89 руб. 94 коп., что значительно выше, чем в соседних регионах.

«В тройку самых дорогих регионов СЗФО вошли также Карелия со средней ценой бензина 78 руб. 59 коп. за литр и Мурманская область, где топливо стоило в среднем 77 руб. 48 коп. При этом наименьшая стоимость бензина на Северо-Западе зафиксирована в Псковской (68 руб. 4 коп.), Новгородской (68 руб. 68 коп.) и Архангельской (70 руб. 14 коп.) областях», - сообщает сегодня РБК Вологда .

В целом с начала этого года дизельное топливо в России подорожало на 18%, а бензин на 16,4%.

Согласно данным регионального управления Федеральной антимонопольной службы РФ, на территории Вологодской области действуют 69 локальных розничных рынков автобензина и 33 локальных розничных рынка дизельного топлива.