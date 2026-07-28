Вологодчина обрушила статистику абортов: власти добились федерального рекорда

Ребенок

Минус 45% абортов: что на самом деле скрывается за демографическим чудом

Вологодская область оказалась в центре федеральной демографической повестки, продемонстрировав цифры, от которых у столичных чиновников захватывает дух. На недавней встрече с Владимиром Путиным спикер Совфеда Валентина Матвиенко торжественно отчиталась: за последние два года количество абортов в России снизилось почти на 12 %. Абсолютным рекордсменом в этом деликатном вопросе была признана именно Вологодчина, где статистика искусственного прерывания беременностей рухнула сразу на 45 %. Официальные лица связывают такой прорыв с грамотными мерами регионального руководства и общей тенденцией на укрепление традиционных ценностей, добавляя к этому новость о снижении на четверть числа детей-сирот. Однако за этими красивыми отчетами кроется весьма суровая реальность репродуктивного давления, с которым сегодня сталкиваются женщины не только на Севере, но и по всей стране.

Секрет столь резкого падения статистики кроется не только во внезапно проснувшемся материнском инстинкте, но и в выстраивании жестких административных барьеров. Опыт других северных регионов, например Мурманской области, наглядно показывает, как именно куются такие демографические рекорды. Частные клиники под прессингом властей массово отказываются от проведения медикаментозных и вакуумных абортов, отправляя пациенток в государственные больницы. Там женщин ждет обязательная «неделя тишины», визиты к психологам и психологическое испытание — принудительное прослушивание сердцебиения плода на УЗИ. Врачи максимально затягивают время процедур, рассчитывая, что пациентка передумает или упустит легальные сроки. При этом эксперты бьют тревогу: тотальные запреты не решают тех фундаментальных проблем, которые изначально толкают семьи на аборт. Люди отказываются от детей из-за бедности, неподъемной ипотеки, страха за будущее.

До чего может дойти ситуация с принудительным сохранением нежеланной беременности, иллюстрирует недавний судебный прецедент в Ростове. Там многодетная мать, которой врачи по ошибке поставили диагноз «замершая беременность» и не до конца сделали аборт, в итоге родила третьего ребенка. После этого женщина подала иск к медикам на 6 миллионов рублей, на полном серьезе заявив, что старшие дети теперь ревнуют к младенцу и чувствуют себя брошенными, а значит, клиника обязана содержать нежеланное чадо до совершеннолетия. Суд эту циничную жалобу отклонил, но сам прецедент крайне красноречив: рождение ребенка под давлением обстоятельств или из-за медицинской/административной ошибки не делает семью автоматически счастливой.